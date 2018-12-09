شكرا لقرائتكم إنهاء مشاريع مياه متعثرة بالطائف بقيمة 212 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ مشاريع حيوية كانت متعثرة في محافظة الطائف بتكلفة مالية تجاوزت (212) مليون ريال، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المائية والبيئية ورفع الضرر عن المستفيدين.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الغامدي، أن المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة تعد ضمن خطط الشركة الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي لمواكبة التوسع العمراني، وتلبية احتياج العملاء وفق أعلى معايير الجودة والأداء، ضمن وتيرة متسارعة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وذلك خلال المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ورفع نسبة تغطية الخدمات وفق الخطط المعدة لذلك.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن القرني، أن المشاريع المنفذة تضمنت مشروع خط المياه الناقل شرق طريق المطار بأطوال تجاوزت 22 كم وبقيمة إجمالية بلغت (58,738,525) ريالا، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في نقل مياه الشرب من خزان الحلقة سعة (25) ألف متر مكعب إلى أحياء الحلقة الغربية والشرقية وسوق عكاظ وحي الشرفية، بالإضافة إلى دعم الشبكات القائمة غرب الطائف، وتحسين جدول دوريات الضخ، وتخفيض الطلب على الصهاريج، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي لمخطط المنتزه ومحمد بن صالح وخلف بن ملبس بتكلفة مالية بلغت (153,746,202.8) ريال، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن خطوط رئيسة وشبكات بأطوال تصل إلى (90) كلم، و(1493) غرفة تفتيش جاهزة للربط مع العقارات تخدم (10.000) نسمة، مبيناً أنها ستساعد على التخلص من مياه الصرف الصحي في أحياء مخطط المنتزه ومحمد بن صالح وخلف بن ملبس والصناعية وأجزاء من حي أم السباع والعنود وحي أم القرى وجزء من حي المذاكير.

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