شكرا لقرائتكم صور.. محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقل محافظ المجاردة يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظهم الله- لذوي الشهيد الجندي محمد بن عوض علي الشهري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد أثناء دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ثربان التابع للمحافظة يحيى بن خلبان وعدد من القيادات الأمنية ومديري الادارات الحكومية.

وقال المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء بمركز أحد ثربان إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن،حيث استشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي مؤكدين أنهم جميعاً فداء لترابه ضد أي معتد غاشم.

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