شكرا لقرائتكم فيديو.. الملك سلمان : احترام الشرعية أساس حل الأزمة اليمنية وقضية فلسطين تحتل الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الملك سلمان : احترام الشرعية أساس حل الأزمة اليمنية وقضية فلسطين تحتل الصدارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .