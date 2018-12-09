شكرا لقرائتكم الملك سلمان : إيران لا تزال تتدخل في شؤون دول الجوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة داعيًا إلى وقف هذا التدخل.

وأضاف الملك سلمان في كلمته الافتتاحية في القمة الخليجية الـ39 أن المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع الملك سلمان : إن المملكة تناشد المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام.

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