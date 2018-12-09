الان تتابع “الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 1440/04/03هـ الموافق 2018/12/10م في المملكة، قائلة إنه طقس بارد خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط المملكة.
كما توقعت “الأرصاد”، أن تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق”جازان، عسير، الباحة، الطائف، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية”، فضلا عن التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على “شمال المملكة، شرق المملكة، وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية”.
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