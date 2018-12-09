الان تتابع النيابة العامة: إنجاز 4593 قضية في أسبوع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
كشفت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، عن الجهود التي بذلتها في أسبوع، وجاءت كالتالي:
– بلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 4309 قضية.
– إنجاز 4593 قضية.
– عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة وصل إلى 139930.
– عدد القضايا المحالة للمحاكم بلغ برفع الدعوى العامة بلغ 2661 قضية
– عدد الأعضاء في فروع ودوائر النيابة العامة وصل إلى 2446.
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