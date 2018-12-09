الان تتابع هذه غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال المدة المحددة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلن الحساب الرسمي لـ”ضريبة القيمة المضافة”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال المدة المحددة. وقال في تغريدة له، اليوم الأحد، أن الغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

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