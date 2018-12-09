شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم الطائف يتابع حالة دهس طالبة أمام مدرستها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سعد الغنامي (الطائف) @1_saad

تعرضت طالبة صباح اليوم (الأحد) لحادثة دهس أمام مدرستها بحي الوسام وتابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي صحة الطالبة، ووجه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بالمستشفى، فيما وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي صباح اليوم على حالة الطالبة التي تعرضت لحادث مروري في مستشفى الملك عبدالعزيز وأطمأنت على صحة الطالبة متمنية الشفاء العاجل لها، رافقتها في الزيارة مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي.

من جهتها زارت المساعدة للشؤون التعليمية ابتدائية آمنة القرشية وشهدت انضباط الدوام في الأسبوع الحي حيث تجولت في المدرسة واطلعت على مرافقها والتقت المعلمات والطالبات، وشهدت بعض الحصص الدراسية، وفِي ختام الزيارة قدمت المساعدة ومديرة إدارة الاشراف التربوي هند الزرقي الشكر والتقدير لقائدة المدرسة ريم النمري علي جهودها المبذولة للحد من غياب الطالبات ووضع الخطط العلاجية لذلك.

وأوضح المتحدث باسم تعليم الطائف عواض الخديدي أن المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي تابع حالة الطالبة التي تعرضت لحادثة دهس أمام مدرستها صباح اليوم بحي الوسام وتخضع للعناية الطبية من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، ووجه المساعدة للشؤون التعليمية بالوقوف على حالتها الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز، حيث وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي صباح اليوم على حالة الطالبة متمنية الشفاء العاجل لها.