شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفيصل: إنجازات الملك سلمان سيخلدها التاريخ على جميع الأصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية خادماً للحرمين الشريفين وسنداً للأمتين العربية والإسلامية بالمواقف الشجاعة النبيلة بكل حزم وعزم نصرة للمستضعفين والمكلومين ابتغاء مرضاة الله عز وجل والوقوف في وجه الأطماع التوسوعية والحملات العدائية ضد مملكتنا الحبيبة.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة:«إن هذه المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي الأصيل، ويحتفل الوطن بهذه الذكرى العظيمة بكل فخر واعتزاز بالإنجازات التطويرية المتلاحقة على كل المستويات بتوجيهاتكم الهادفة إلى تحقيق الرخاء والاستقرار والاستدامة والريادة المثالية للوطن والمواطن التي سطرها المجد وسيخلدها التاريخ على جميع الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية».

وسأل الأمير خالد الفيصل، المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين برعايته ويؤيده بنصره وتوفيقه، وللمملكة مزيداً من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.