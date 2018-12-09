شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشاريع كثيفة العمالة بمديرية الشحر في حضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الشخر بمحافظة حضرموت أمس، المشاريع كثيفة العمالة التي تهدف إلى تنفيذ برامج غنية بفرص العمل وتحسين البنى التحتية في المحافظات المستهدفة، حيث تم البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل المدخل الغربي لمديرية الشحر في محافظة حضرموت.

ويستفيد من المشروع 160 فردًا من العاطلين عن العمل بصورة مباشرة و800 فرد بصورة غير مباشرة.

وعقب التدشين، شكر وكيل محافظة حضرموت محمد العمودي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الجهود التي يبذلها في جميع المجالات الإغاثية والإنسانية لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن يضم ثلاثة قطاعات رئيسة هي قطاع مشاريع كثيفة العمالة، وقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر وتمكين الشباب، والقطاع السمكي والزراعي، يستفيد منه 3750 مستفيدا بصورة مباشرة و أكثر من 18.750 مستفيدًا بصورة غير مباشرة.