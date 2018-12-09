شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يقدم أدوية ومحاليل طبية لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي في المحويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المحويت) قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة) علاجات ومحاليل طبية لمرضى الفشل الكلوي في محافظة المحويت اليمنية. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة) علاجات ومحاليل طبية لمرضى الفشل الكلوي في محافظة المحويت اليمنية. وقال وكيل المحافظة علي الخطيب: «تمكنا من إيصال ثلاث شاحنات تحمل أدوية ومحاليل ومستلزمات طبية لمركز الغسيل الكلوي بالمحافظة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية». وأوضح الخطيب أن الجميع يعمل بكل جهد لإنقاذ حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم التي يتعرضون لها من مليشيا الانقلابيين، مقدمًا شكره وتقديره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تجاوبه بسرعة إنقاذ حياة المرضى.



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