شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم (الأحد) فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف الهندسية للرجال والنساء، على برنامج «رفع الكفاءات» وذلك ابتداء من اليوم إلى السبت القادم الموافق 1440/4/8.

وأبان مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية جمال بن عبدالله السليمان، أن على الراغبين في التقدم على هذه الوظائف زيارة موقع الأمانة الإلكتروني www.eamana.gov.sa خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.