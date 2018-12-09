شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ دورة تدريبة لإعداد مدربي المهندسين الزراعيين في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

بدأت أمس الأول (الجمعة) في محافظة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربي TOT، ضمن مشروع الدعم الطارئ لتحسين سُبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفًا في اليمن، الممول من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستمر التدريب على مدى خمسة أيام، يستهدف 26 متدربًا ومتدربة، من مهندسين زراعيين واختصاصيّ ثروة حيوانية، من 6 محافظات يمنية، كما يقوم بالتدريب اختصاصيون في مجالات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وإنتاج المحاصيل الزراعية.

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المتدربين في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من أجل زيادة الإنتاجية، فيما سيعود المتدربون إلى محافظاتهم لتدريب المزارعين من خلال جلسات توعوية إرشادية.