شكرا لقرائتكم خبر عن الهوية البصرية.. دليل الجامعة الإسلامية للعالمية ورؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن النجراني (المدينة المنورة)

اهتمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بصورتها الذهنية وفق التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث جعلت الهوية البصرية للجامعة جزءًا من رسالتها العالمية، وتوافقا مع الرؤية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشير مدير الجامعة د.حاتم المرزقي أن رؤية المملكة جعلت الجامعة لا تتوقف عن إعادة تصميم رؤيتها ورسالتها وتفاصيل شعارها، بل تصميم هوية بصرية متكاملة خاصة بها، وبدأت بإعادة تصميم شعار الجامعة الذي يعد الرمز الأكثر دلالة للجامعة منذ تأسيسها، حيث تم إدخال بعض التحسينات على الشعار وفقا لرؤية المملكة، مع الحفاظ على أصالة الجامعة وعراقتها من جهة، ومن جهة أخرى مواكبة التقدم العلمي والتقني في الجامعة.

وتتميز الجامعة من كونها تستقطب طلابا من حول العالم، حيث تبلغ نسبة طلاب المنح 85% من طلاب الجامعة الإجمالي وتقوم بتدريسهم، العلوم الشرعية والعربية والتقنية وغيرها من المناهج، وترتكز على قيم الدعوة للإسلام بالحكمة، والإتقان والجودة، والشفافية والإبداع والابتكار والوسطية وغيرها من القيم.

ومع التحول الذي تنتهجه الجامعات نحو الاستثمار، فقد عملت الجامعة على وضع الهوية البصرية لتكون بمثابة الوجه التعريفي الخاص بها، كما تعمل الهوية على سرعة الانطباع في الذهن نتيجة تكرر الشعار وتطبيقاته في جميع الفعاليات والأنشطة، كما يمنح الجامعة مستقبلا فرصة الاستفادة من هويتها البصرية في دخول عالم الاستثمار.

ويتألف الشعار بالشكل الجديد للجامعة من عدة عناصر وألوان تتوافق مع واقعها ونجاحاتها المستمرة، ويقدم دليل الهوية البصرية مجموعة من الإرشادات التوجيهية في وصف شعار الجامعة وفكرته ومضمونه، وتوضيح طريقة استخدامه بمختلف التطبيقات في الإعلانات والمعاملات والمحافل الرسمية، كما يتضمن الدليل أيضا مجموعة من النماذج التي تلتزم بها قطاعات الجامعة في التطبيقات المرئية والأنشطة والفعاليات، بهدف عكس صورة نمطية موحدة عن الجامعة مع إتاحة المجال للتطوير والإبداع.