شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوية» تتنفس الصعداء بعد خمسين عاما.. "الخليج 365" ترصد إزالة سوق المواشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

بعد انتظار خمسين عاما ومئات التقارير الصحفية والنداءات من السكان في الأحياء المجاورة لسوق المواشي وسط الحوية تمت إزالته اليوم (الأحد).

"الخليج 365" رصدت إزالة الشبوك والحظائر التي خنقت أنفاس الحوية لهذه العقود وسط ترحيب واسع، اذ باشرت صباح اليوم قوة أمنية متكاملة بعد إشعارات لأصحاب الحظائر بالانتقال للموقع الجديد، ورصدت "الخليج 365" أن من يقوم على مايتجاوز 60 ٪‏ من هذه الشبوك عمالة أجنبية ويقومون بجمع محتوياتهم وشنطهم للمغادرة.

وتشكلت القوة الأمنية من الشرطة والمرور وقوة المهمات الخاصة والدفاع المدني والبلديات.

يذكر أن «الخليج 365»رصدت على مدى السنوات الماضية في تقارير صحفية ومتابعات خبرية مدى عمق الأزمة البيئية ومهدداتها لصحة الإنسان، ومايترتب عليها من أمراض صحية كالربو والحساسية ومشاكل الصدر.