شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يبحث مع سفير بريطانيا الإفادة من البرامج التطويرية لمؤسسات التعليم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم (الأحد) السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين.

كما نوقش خلال اللقاء سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.