شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تدشن صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الرياض.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تُدشن الهيئة العامة للطيران المدني، غدا (الاثنين) «صالة الطيران الخاص الجديدة»، وذلك في الصالة الحالية بمطار الملك خالد الدولي بمدنية الرياض، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

ويأتي تدشين مشروع صالة الطيران الجديدة امتدادا لسلسلة مشاريع التطوير والتحديث لمنظومة مطارات المملكة، وأشرفت شركة مطارات الرياض على تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ (100) مسافر في الساعة، ونفذت وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وبتصميم معماري عصري، كما جهزت بأحدث الأنظمة والمعدات.