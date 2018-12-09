شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يرأس اجتماع مجلس منطقة تبوك.. الأربعاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

يرأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، الأربعاء القادم الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام المالي 1440/1439، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بالإمارة.

وسيتم خلال الجلسة مناقشة محاضر لجان المجلس التي أعدتها أمانة المجلس، إضافة إلى الاطلاع على ما تم رفعه من محاضر المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز.