شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الباحة»: إطلاق «خدمة عاجل» لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

أطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني خدمة مبادرة «خدمة عاجل» الخاصة بتقديم الخدمات التعليمية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كأحد الخدمات النوعية التي يقدمها مركز رعاية المستفيدين بتعليم الباحة.

وأكد الدكتور الزهراني على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المعلمين والمعلمات ومنسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة وجميع المراجعين للإدارة التعليمية بالمنطقة، تقديراً لدورهم الريادي في العملية التعليمية والتربوية وتوفير الخدمات النوعية التي يحتاجونها بكل يسر وسهولة، مقدماً شكره لمدير المركز علي صنقور وجميع منسوبيه على دورهم البناء في إعداد خطط وبرامج المكتب بما يلبي حاجات مراجعي الإدارة وزوارها.

بدوره، أشار علي صنقور إلى أن خدمة «عاجل» تسعى إلى توفير الخدمات التي يحتاجها كبار السن من المعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة بزيارتهم في مقر عملهم وتقديم المساعدة لهم في إنهاء بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بحضورهم إلى الإدارة العامة تيسيراً عليهم ومساندتهم في أعمالهم.