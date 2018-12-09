التعليم تفتح الخدمات الالكترونية لمرشحي الابتعاث الخارجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم عن فتح الخدمات الالكترونية أمام مرشحي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للسنة الـ 13 الأحد المقبل، وذلك بعد أن اكتمل حضور المرشحين لجميع أيام ملتقى المبتعثين الذي اختتم فعالياته الجمعة بمدينة الرياض.

وأكدت الوكالة فتح الخدمات الالكترونية للمرشحين المتواجدين في دول الابتعاث، أو من سبق لهم الابتعاث بعد إعفائهم من حضور أيام وفعاليات الملتقى، مشيرة إلى أنها ستتيح في وقت لاحق الفرصة للتسجيل أمام باقي المرشحين والمرشحات لمن لم يتمكن من التسجيل وحضور ملتقى الرياض بعد تحديد موعد إطلاق ملتقى المبتعثين في جده والدمام.

ودعا برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي المرشحين والمرشحات إلى متابعة طلباتهم عبر بوابة سفير التقديم ksp.moe.gov.sa للاستفادة من كل الخدمات الالكترونية التي من ضمنها إصدار قرار الابتعاث، والضمان المالي، وطلب تذكرة السفر، وخطاب السفارة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى كالاستفسارات وتحديث بيانات المرافقين وغيرهما.