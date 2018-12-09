خادم الحرمين يستقبل قادة دول الخليج في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، حيث كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليهم.

فقد وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد البوسعيدي. بعد ذلك صافح آل سعيد مستقبليه.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، غادر آل سعيد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

كما وصل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود السويلم. بعد ذلك صافح آل مكتوم مستقبليه.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر آل مكتوم في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان.

ووصل ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ.

بعد ذلك صافح الملك حمد بن عيسى مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لملك البحرين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر آل خليفة في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لملك البحرين، الممثل الشخصي للملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب الشيخ ناصر آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد آل خليفة، ووزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد آل خليفة، ووزير شؤون الإعلام علي الرميحي.

كما وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث كان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد.

بعد ذلك صافح أمير الكويت مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين أخاه أمير الكويت في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الحمد الصباح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير الكويت أحمد الفهد، ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد الصباح، ونائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله.