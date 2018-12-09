خادم الحرمين مفتتحاً القمة الخليجية: وهبنا الله الثروات ومنطقتنا تمر بالتحديات وحريصون على الكيان

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن مجلس التعاون الخليجي قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي، موضحاً أن منطقتنا تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى عليكم، وأن النظام الإيراني يواصل سياسته العدائية بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية.
وقال -حفظه الله- في افتتاح القمة الخليجية الـ39 بالرياض: "استجابةً لرغبة أخي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تستضيف المملكة الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف: "دول تحالف دعم الشرعية في اليمن حرصت على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني، وحريصون على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، فقد وهبنا الله ثروات وعلينا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوبنا".
وحول عدد من القضايا العربية قال حفظه الله: "القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتمامات السعودية، ونحن حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي، ونناشد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الفلسطينيين، ونشدد على علاقات استراتيجية وقوية مع العراق".
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