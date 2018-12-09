السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر يصل إلى الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:12 مساءً, 9 ديسمبر 2018 م المناطق - واس وصل معالى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي إلى الرياض اليوم ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية معالى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

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