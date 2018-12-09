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شكرا لقرائتكم أمير الكويت يشيد بجهود التحالف في اليمن ويطالب إيران بوقف التدخل في شؤون دول الجوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أشاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر بالجهود التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق ووقف ممارسات الميليشيا الانقلابية.
وثمن أمير الكويت في كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39 اليوم في الرياض جهود الحل السياسي للأزمة داعيا إلى دعم نجاح مشاورات السلام في السويد.
وطالب أمير الكويت إيران بعدم التدخل في شؤون دول الجوار واحترام سيادة واستقرار دول المنطقة.
ودعا أمير الكويت إلى وقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات بين الدول الشقيقة.
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