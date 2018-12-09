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شكرا لقرائتكم الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص المملكة على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39 في الرياض اليوم أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي.
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