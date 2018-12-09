شكرا لقرائتكم الملك يفتتح أعمال القمة الخليجية 39 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39 في الرياض وذلك بحضور قادة ورؤساء وفود دول المجلس.

واكتمل قبل قليل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39 والتي ستناقش العديد من القضايا الهامة وسط التطورات التي تشهدها المنطقة.

وسوف تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 اليوم العديد من الملفات على رأسها ملف التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفقا للمبادرة التي أطلقها الملك عبدالله عام 2015.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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