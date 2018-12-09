شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ39 والتي ستناقش العديد من القضايا الهامة وسط التطورات التي تشهدها المنطقة.

فقد وصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

كما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

ووصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وسوف تناقش قمة مجلس التعاون الخليجي 2018 اليوم العديد من الملفات على رأسها ملف التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وفق للمبادرة التي أطلقها الملك عبدالله عام 2015.

وتبحث القمة الخليجية بالرياض برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، كذلك عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قِبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضاً آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

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