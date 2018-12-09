الان تتابع حكمة ورصانة قيادة.. أمراء وقيادات المملكة يتسابقون على تهنئة الملك سلمان في ذكرى البيعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

عبر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشئون البلدية والقروية، عن فخره واعتزازه بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، ملكاً للبلاد ،ووصفها بالغالية على أبناء الشعب السعودي الذي يبادل قيادته الولاء والمحبة والوفاء، ويقدّر عالياً الإنجازات والنجاحات العظيمة التي تحققت بفضل الله تعالى، خلال هذه الأعوام في مختلف أرجاء المملكة وفي مختلف قطاعاتها. وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: تشهد بلادنا المباركة ولله الحمد، في هذا العهد الزاهر تحت قيادة “رائد التنمية” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، مرحلة جديدة وطموحة من التنمية والتطوير، تحت مظلة (رؤية المملكة 2030) تتسارع فيها الخطى لتعزيز مكانة المملكة المرموقة على كافة المستويات، واستثمار إمكاناتها وقدراتها ومقوماتها، واستشراف مستقبلها الواعد بتحقيق مستويات عالية من التنمية والرخاء لجميع مواطنيها في كافة أرجاء الوطن.

واختتم تصريحه، بأن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين، أيده الله، مناسبة تتجدّد فيها صور الولاء والوفاء والتلاحم بين قيادة هذا البلد الكريم ومواطنيه، ونفخر فيها بما تحقق من نهضة وتنمية وازدهار ستقود بإذن الله لمستقبل أفضل ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان، وأن يوفق قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقيادته بالخير والازدهار والأمن والاستقرار.

ورفع الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعته ـ أيده الله ـ التي توافق الثالث من ربيع الثاني 1440 هـ، مشيراً إلى أن السنوات الأربع التي مضت على خادم الحرمين الشريفين وهو يتولى عرش هذه البلاد المباركة في وقت شهدت فيه حكمته وحنكته بعد عون الله تعالى على رصانة القيادة الرشيدة وحصافة فكره وتقديره لمعطيات الفترة الحالية التي شهدت في عصره تعاضداً بين الشعب وقيادته في صورة من أروع صور التلاحم يبادلهم فيه الحب بالوفاء، والتلاحم بالاهتمام، والتكاتف بالقرب من المواطن.

وأكد السحيباني أن عطاءات المملكة العربية السعودية جعلتها من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية، وفي مد يد العون ومساعدة المحتاجين في معظم دول العالم, حيث أرسى مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – قواعد العمل الإنساني في المملكة، في وقت كانت فيه محدودة الإمكانات، وفي ظل احتياجات ضخمة لتأسيس قواعد الدولة لتواصل خلال حقب العهود المجيدة هذه الرسالة الإنسانية حتى عهدنا الزاهر بقيادة الملك سلمان ـ حفظه الله.

وثمن بهذه الذكرى دعم المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، التي تنطلق بجهودها التنسيقية الإغاثية من العاصمة السعودية الرياض ، مضيفاً أنه من الرائع أن تتزامن هذه البيعة مع دخول المنظمة عامها الرابع والأربعين لتبقى شاهدة على الحضور الإنساني السعودي في هذه الأحداث الجارية التي تشهدها بعض الدول في المنطقة التي كشفت عن ثبات ودعم المملكة المتزايد في هذا العهد المجيد وحرصها على إغاثة المنكوبين واللاجئين من خلال مشاهد إنسانية لمستها المنظمة من خلال عجلة إغاثية تواصل الليل بالنهار، في عمل دؤوب انطلقت من خلاله المملكة نحو آفاق أرحب في شتى الميادين الإنسانية التي تشهد اضطراباً متلاحقاً وكوارث متناسلة لا تعرف للهدوء سبيلاً.

ونوه السحيباني بتسخير الدبلوماسية الإنسانية الاستباقية للملك سلمان التي تصنع المستقبل وتستشرف الآفاق, وسعيه إلى استثمار حلول ومبادئ الحوار بين كافة الأطراف, وتغليب العقل والإنسانية لمواجهة مستجدات الأزمات المتوالية على الساحة التي تتفاقم يوما وراء يوم ويذهب ضحيتها الأبرياء والضعفاء من المدنيين ، مشيراً إلى أن هذه الدبلوماسية الإنسانية أضحت حلاً واقعياً لتمثيل الدور الوقائي في إيقاف مشاهد النزيف السكاني والإقتصادي والأمني وبالتالي استثمار المزيد من الدعم في إنقاذ الأرواح البشرية، وإعادة الأمن والاستقرار, وبناء الصورة الذهنية التي تؤكد قوة دبلوماسيته ـ حفظه الله ـ في إزهاق العديد من الأزمات التي كادت تلقي بظلالها على المنطقة.

وقال الدكتور السحيباني، إن السيرة الإنسانية التي أتسم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله – أكدت أنه مدرسة قيادية في العمل الإغاثي والإنساني, فمنذ تعيينه أميراً لمنطقة الرياض عام 1955م ، انطلق عام 1956م ليتولى رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية التى تولت مسؤوليات أعمال الدعم والإغاثة فى العديد من المناطق المنكوبة حول العالم المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية ليتوج عقود أعمال الخير بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عام 2015 م ليكون مظلة وارفة لكافة أعمال الإغاثة الخارجية للمملكة” . وأضاف ” أن مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تميزت بالمسئوليات العظيمة ، وتوالي النجاحات ، إذ مازال ـ رعاه الله ـ صانع الموقف ، وحاضر البديهة ، جمع بين الذكاء في قيادة الدولة وإدراك وحدة الصف العربي في هذه الفترة الراهنة التي تتطلب حضوراً دولياً وتحقيقاً للآمال والتطلعات لشعبه الكريم وأمته العربية والإسلامية”.

كما رفع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الآمين -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة للملك المفدى سائلاً الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

وقال بهذه المناسبة: “تأتي ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، -حفظه الله- مقاليد الحكم ليواصل بثبات مسيرة البناء والعطاء لهذا الوطن المعطاء الذي يفخر به وبقيادته الحكيمة كل مواطن ومواطنة، ولقد اتسم عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بسماتٍ جسدت تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه، وأمته العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي من خلال بناء شراكات دولية جديدة وقرارات تعزز مكانة المملكة ودورها العالمي، وتعكس حرصه الكبير على مستقبل أمته ونموها. وأكد أن الملك سلمان -أيده الله- عمل على تقديم حلول تنموية فعّالة لمواجهة التحديات ورفع قدرات الكفاءة مع التوسع في الخدمات التي تنعكس إيجابا على المواطن والحفاظ على المقدرات والثوابت، فإنجازاته توالت لتعانق السماء، حيث حمى الجار والدار، ودحر العدو القريب والبعيد، وألّف تحالفات لم يسبقه لفعلها غيره، فعزز مكانة الدين والوطن وأعاد هيبة الأمة ووقف شامخا في وجه الإرهاب وأهله. ونوه بدعم الملك المفدى للجانب البيئي والأرصادي لتحقيق الخطط التنموية الطموحة، بهدف صون البيئة وكذلك من خلال الرصد السريع والآني للأحوال الجوية ونشر الوعي الأرصادي في المجتمع السعودي.

وأكد المستشار في الديوان الملكي، الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حقق فتحاً سياسياً، وعزز الحزم والعزم في علاقات المملكة الدولية، باستشراف اقتصادي متفرد بالاعتماد على النفس، والشراكة في البناء بين العام والخاص.

وقال الدكتور السماري في كلمة له بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد: “لقد سعى – حفظه الله – كذلك إلى التخلص من لزمة البترول التي سرقت الشخصية السعودية إلى صورة مشوهة لدى الغير وقد تكون أيضًا رمته في مسار الاتكالية الباردة، واستبدال استئثار البترول بأغلب الاقتصاد المحلي بمقومات وقنوات اقتصادية حديثة أظهرتها أدوات استشعار المستقبل لمقومات الحياة المقبلة، وتنامي جدوى الفرص البديلة، مع تعزيز الهوية السعودية الوطنية عبر مبادرات ومشروعات أطلقتها مؤسسات الدولة وأجهزتها ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى القفزة النوعية بإنشاء المشروعات العصرية التي تتواكب مع الواقع العالمي بتحولاته الإلكترونية التي أصبحت الخيار الأفضل للتواصل بين الأجيال الواحدة والمجتمعات المختلفة، فكانت مشروعات: نيوم، والقدية، و هيئة تطوير الدرعية والعلا، روافد قوية لتقديم المعرفة السعودية للعالم بما تتضمنه من التاريخ والتراث والسياحة والرياضة بمميزاتها الخاصة ومبادئها العامة، وتنشيط الكوادر الشبابية بصفتها الذراع الأقوى والفكر المستقبلي للوطن.

وأضاف المستشار في الديوان الملكي، الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز “شهد قصر الحكم بالعاصمة الرياض ومقرات إمارات المناطق في المملكة قبل أربع سنوات أكبر وأوسع مبايعة لملك للبلاد فاقت كل مشاهد الديمقراطية هنا وهناك، حين هبّ الشعب السعودي بعفوية وحب ومن كل المناطق إلى قصر الحكم لمبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملكًا للمملكة العربية السعودية، مترجمين محورين مهمين: الأول؛ أن البيعة للحاكم نهج إسلامي أصيل درج عليه الشعب السعودي منذ عهد الدولة السعودية الأولى، وبالتالي هو أصل في نظام الحكم السعودي سواء قبل كتابته أو بعد ذلك. الثاني؛ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – حفظه الله – يحظى بمحبة كبيرة لدى الشعب فعلى مدى خمسين عامًا قضاها – حفظه الله- أميرًا لمنطقة الرياض كان الواجهة الشعبية للحكم السعودي، والأقرب لتحسس احتياجات الشعب السعودي الوفي، كونه ــ حفظه الله ـــ مآل كثير من أفراده في حل مشاكلهم، واستقبال آرائهم بتقدير، ومناقشة اقتراحاتهم بأفق واسع، ودعم أفكارهم التنموية بروح وطنية، لما وجدوا فيه من حكمة في التعامل، والمعرفة الدقيقة بالأنساب، والفراسة الفطرية، واحترام الوقت والمواطن، والذاكرة المميزة التي تسهل على المواطن إيصال رسالته، ولما رأى فيه أشقاؤه وإخوانه الملوك – رحمهم الله – من حب جم من العامة والخاصة له ــ حفظه الله ــ ، وإدراكه العميق والسابر لثقافاتهم، ووعيه بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية للمجتمع فكان لهم – رحمهم الله – مستشارًا ورئيسًا لمجلس الأسرة المالكة، وداعماً للتاريخ الوطني ولمؤسساته وفعالياته بصفته لُب الهوية الوطنية. وتابع الدكتور السماري قائلاً: “انتقل الحكم بسلاسة معهودة على مر تاريخ الدولة السعودية الحديثة، وأخذ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البيعة من كل فئات المجتمع حاكمًا يُخلَص له السمع، وتقدّم له الطاعة، وتجب عليهم الشورى إذا طلبوا لها وفي مشهد عظيم للبيعة حدث سبع مرات في عهد الدولة السعودية الحديثة منذ البيعة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – بعد استرداد الرياض في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض، حين أذِن له والده الإمام عبدالرحمن الفيصل – رحمه الله – بتولي الحكم لمعرفته بإخلاصه الكبير، وحبه للوطن وتصوره لمستقبله، وتضحياته من أجل استرداده من النسيان، فما زلنا نعيش في أفياء هذه البيعة الأولى المباركة، وننعم بأمانها ونتنعم من خيرها، ونفخر باستمرارها بنفس الكيفية مع تزايد في المشاعر المتبادلة في كل مرة جديدة.

واستطرد يقول :” نعم.. سبع بيعات إسلامية المبدأ، سعودية التطبيق حدثت في عهد المملكة العربية السعودية، كان مبعثها تقديم الملك لسمات حكمه المقبل إلى الشعب، وتقديم المواطنين الولاء في السراء والضراء، والوفاء في السلم والحرب للملك، وخدمة الإسلام والمسلمين والمشاعر المقدسة، وتأكيد استمرار الوحدة الوطنية تحت القيم والركائز التي يرفرف بها العلم السعودي وأولها التوحيد ومبادئه العظيمة ومنها تعزيز العلاقات البشرية العادلة في العلاقة بين الملك والشعب، والتعاهد على وحدة الوطن وأمنه وعمارته. واختتم الدكتور السماري بقوله:” وبالرغم من تولي خادم الحرمين الشريفين أعباء إدارة شؤون البلاد بملفاتها المختلفة ودورها المؤثر في الحدث الدولي إلا أنه – حفظه الله – تلطف ولم يتخل عن رئاسة مجلس إدارة الدارة ومتابعة مسيرتها وعطاءاتها العلمية والوطنية بالتوجيه والرعاية، فقفزت بفضل ذلك إلى تحقيق طموحاتها، وتنوعت مساراتها وتجوّدت، وأصبحت “بيتًا للجميع” كما أراد لها – أيده الله-، كما جددت دارة الملك عبدالعزيز من إستراتيجيتها بدعم مفردات الهوية الوطنية وتعزيزها وعصرنة هذه الركائز باهتمام ومتابعة خاصة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – حفظه الله- لتكون هذه المنتجات الجديدة تطويرًا للدارة تتوافق عناصره ومنتجاته مع متطلبات رؤية السعودية 2030.

كما رفع رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وقال في تصريح بهذه المناسبة ” أربعة أعوام من العطاء ، والتنمية ، والشموخ ، والكرامة، اتجهت انظار العالم بأسره إلى المواقف الحكيمة والرؤيا السديدة، التي جعلت من هذا الوطن محورًا أساسًا له ثقله السياسي والاقتصادي إقليمياً وعالمياً، بقيادة خادم الحرمين الشريفين ، وبمساعدة عضده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – رعاهما الله – . ودعا جميع من يعيش على تراب هذا الوطن أن يستشعر قيمة التقدم والأمن والاستقرار الذي تنعم به هذه البلاد ، وقال ” وعلى الرغم من مرور أربعة أعوام فقط منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة العربية السعودية إلا أنه استطاع خلال هذه المدة القصيرة أن يخط بحروف من ذهب اسمه قائداً فذاً يعمل بلا كلل من أجل إسعاد شعبه وشعوب العالم العربي والإسلامي ، فالخطط التنموية الشاملة عمت أنحاء المملكة ، ملك احب شعبه فبادلوه الحب والولاء والوفاء ، وهذا ديدن أبناء هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله مروراً بأبنائه الملوك – رحمهم الله.

وأكد الفريق الأول الركن سهيل المطيري أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لم يأل منذ توليه الحكم ، جهدًا في المضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، حيث قام أيده الله وبرفقه سمو ولي العهد بزيارةٍ لعدد من المناطق حرصا منهما – أيدهما الله – لدعم التنمية ورفعة المواطن ، مشيرا إلى أنه تخلل هذه الزيارات تدشين عدد من المشاريع التنموية منها مشروع قطار الحرمين السريع الذي يمثل نقلة نوعية في مشاريع السكك الحديدية ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما على المستوى الإقليمي ككل ، إلى جانب مشروع وعد الشمال الذي يعد نقلة نوعية في مجال التعدين والإنتاج الغير نفطي. ونوه بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى من إشادة بما يقوم به الجنود البواسل في الدفاع عن تراب هذا الوطن . وقال ” إن الأقلام لتعجز عن التعبير عما تكنه النفوس من حب وتقدير وولاء لملك الحزم والعزم ، فأعماله وسجاياه الكريمة أكثر من أن تعد وتحصى وإنجازاته حقائق ملموسة على أرض الواقع شهد لها كل جزء في وطننا الحبيب ” سائلا الله أن يطيل في عمر ، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن ويديم على هذه البالد نعمة الامن والأمان.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة. وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة ” إن المشاعر الغامرة لا تصف بكلماتها وتعابيرها هذه الذكرى العظيمة والعهد الزاهر بطموحات قيادته الرشيدة فاليوم للفخر عنوان والعز شأن ومكان فمنا البيعة والفداء لسيدي ومولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – “.

وأضاف أن الإنسانية في البذل والعطاء والحكمة والحنكة في العمل والمنجزات تتجلى وتتجسد بكمال وصفها وتطبيقها في القائد الفذ قُدرةً واقتداراً وحزماً وعزماً على حمل هم الأمة وتحدياتها في موقف واحد وثابت وبعون وسند من قويا أمين سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “.

وتابع سمو نائب أمير منطقة الرياض قائلاً ” اليوم بذكراه يؤكد الوحدة واللحمة الوطنية فلا مكان لمعادي ولا حاقد، فأسال الله العلي القدير بعزته وجلالته أن يحفظ قيادته الحكيمة وأن يديم علينا تكاتفنا وأفراحنا في ظل عز بلادنا وقيادة الرشيدة .

ورفع رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلّف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح أسمى آيات التهاني والتبريك إلى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لتوليه مقاليد الحكم في وطن النماء والرخاء، وأرض العزم والحزم، المملكة العربية السعودية. وقال الرميح في تصريح بهذه المناسبة: إن كل مواطن سعودي فخور بما يتوالى من إنجازات تتحقق في شتى المجالات، ومن بينها ما يسطّره الوطن من إنجازات متعاقبة في قطاع الخطوط الحديدية بشكل خاص وقطاعات النقل العام البرية والبحرية على اختلافها، حيث شهد هذا العام تشرف جميع المنتمين إلى صناعة النقل بتدشين خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمشروع قطار الحرمين السريع في 25 سبتمبر 2018م، وأن يكون قائد القطار في هذه الرحلة الميمونة التي أقلّت خادم الحرمين من جدة إلى المدينة المنورة شاب سعودي من مخرجات المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”.

كما جاءت زيارة سمو ولي العهد – رعاه الله – لمقر معهد “سرب” في بريدة خلال نوفمبر 2018م، وما حفّز به سموه المتدربين من تدوين اعتزازه الشخصي بكل كفاءة وطنية تخدم في الجوانب الفنية والتقنية، وتأكيد سموه الكريم على دور الكفاءات الوطنية الشابة في قيادة مستقبل المملكة، وكان لهذا أكبر الأثر في اعتزاز طلاب المعهد بمكانتهم وسعيهم الأكيد لتسخير قدراتهم وتخصصاتهم النوعية لخدمة الوطن مستقبلا، تأكيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لصناعة النقل في المملكة بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص، وبما يحقق رؤية 2030. كما شهد هذا العام تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الثانية من مشروع وعد الشمال، وفيه تلعب الخطوط الحديدية دورًا محوريا من خلال زيادة الطاقة الطُنيّة في نقل الفوسفات من وعد الشمال إلى ميناء رأس الخير شرقي المملكة، كما شهد هذا العام في جانب السفر بالخطوط الحديدية تدشين محطة القطار بالجوف، إلى جانب ما نعيشه من قفزات في صناعة الخطوط الحديدية عقب انطلاق خدمات الركاب بالقطار من الرياض إلى القريات، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف. وفي جانب النقل البري، يشهد الجميع ما سجله قطاع توجيه المركبات من توطين لأكثر من 480 ألف فرصة عمل بين دوام جزئي وكلّي في مختلف مدن مملكتنا، حيث نفذ قائدوا المركبات من الشباب السعوديين أكثر من 100 مليون رحلة في 60 مدينة خلال العام، كما شهد النقل البري إطلاق المنظومة التقنية للشحن البري لتوفير خدمة إلكترونية لمختلف أنشطة النقل ومن بينها خدمات النقل والشحن التي تقدمها مليون شاحنة، والعديد من المشاريع التي ستسهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بجعل المملكة مركز لوجستي عالمي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا.