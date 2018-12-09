الان تتابع العثور على مفقودي حفر الباطن بعد 20 يوما من عمليات البحث (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن، وبرفقتها الأمانة والمياه والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي، من العثور على المفقودين الأربعة، بعد 20 يوما من أعمال البحث المتواصلة.

وكان أحد المواطنين اشتبه في أثر سيارة يخترق حفرة ممتلئة بمياه الأمطار في منطقة برية تبعد عن المحافظة 15 كيلو مترا شمالا، معتقدًا بأن تكون السيارة هي التي كان يستقلها المفقودون الأربعة، وأخذت جهات الأمن والبحث والإنقاذ، البلاغ بجدية وأجرت أعمالًا لشفط المياه بعد توقف هطول الأمطار على محافظة حفر الباطن، وتكللت بالعثور على المفقودين الأربعة.