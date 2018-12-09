الان تتابع قوات الأمن الخاصة تستقبل مجتازي الفرز المبدئي عبر البوابة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت لجنة القبول والتسجيل، بقوات الأمن الخاصة، اليوم، أنه سيتم استقبال المتقدمين مجتازي الفرز المبدئي من البوابة الشرقية لمدينة الأمير نايف الأمنية (مقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال الرياض).
ونوهت اللجنة عن تغيير الإعلان السابق باستقبال المتقدمين عبر البوابة الغربية، واستبدالها بالشرقية.
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