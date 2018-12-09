شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: دول الخليج ماضية في الهدف الأكبر تلبيةً لطموحات الشعوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

قال وزير الإعلام الدكتور عواد العواد إن مجلس التعاون الخليجي تجربة تضامن فريدة، يحرص قادة دول الخليج على تطويرها والوصول بها إلى صيغة قوية في وجه التحديات.

وأكد العواد في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر "التئام القمة اليوم في الرياض، يعكس حرص القادة على استمرار الُّلحمة، والتأكيد على أن دول الخليج ماضية في الهدف الأكبر تلبيةً لطموحات الشعوب.