شكرا لقرائتكم خبر عن 2294 موظفاً وموظفة حكوميين يلتحقون بـ76 برنامجاً تدريبياً بـ«معهد الإدارة» هذا الأسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل معهد الإدارة اليوم، 2294 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ76 برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيسي بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم معهد الإدارة العامة عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 651 موظفاً حكومياً، بـ 22 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الاتصالات الإدارية، الجداول الإلكترونية Excel، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية Power Point، القيود المحاسبية الحكومية، تجهيز وترتيب المستودعات، تحليل المحتوى الإعلامي، تصميم المسوح الإحصائية، تطوير خدمات المستفيدين، لغة الاستفسار البنائية SQL، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التفاوض، الإشراف الميداني على تنفيذ المشاريع، التقارير المالية الحكومية، التنسيق الإداري، تحليل السلاسل الزمنية.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 815 موظفا حكوميا بـ 27 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الوقت، ادارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل 2 أساسيات شبكات الحاسب الآلي، استراتيجيات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها، إعداد المراسلات، أعمال تصميم المشاريع الإنشائية، الأرقام القياسية، التخطيط التنفيذي، التفاوض مع الموردين، العروض التقديمية Power Point تصميم المسوح الإحصائية، تطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، تنمية مهارات استخدام الإنترنت في المكتبات، معالجة النصوص، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية Outlook 3 أصول المحاسبة الحكومية، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، التنسيق الإداري، توزيع العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 207 موظفين حكوميين، بـ 7 برنامج تدريبية، وهي: أساسيات قواعد البيانات، التفويض، الجداول الإلكترونية Excel، مبادئ المحاسبة المالية، إعداد التقارير الإحصائية، المحاسبة الحكومية في الفروع، مؤشرات الأداء.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق 190 موظفة حكومية بـ 6 برامج تدريبية، وهي: إعداد الدراسات والاستشارات القانونية، تدقيق المستندات المالية الحكومية، تصميم المسوح الإحصائية، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية Outlook.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق 368 موظفًا حكوميًا بـ 12 برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، ادارة نظام التشغيل Windows - محطة العمل، إعداد التقارير، الإبداع الإداري، الجداول الإلكترونية Excel، معالجة النصوص، منازعات العقود الإدارية، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، إدارة المعلومات الشخصية Outlook، الأرشفة الإلكترونية، التقارير المالية الحكومية.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية تلتحق 63 موظفة حكومية بـ 2 برنامجاً تدريبياً، وهي: الجداول الإلكترونية Excel، الاتصال الفعال في العمل.