شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون المشاركين في القمة الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم (الأحد) لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

فقد وصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

بعد ذلك صافح نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان مستقبليه، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، غادر السيد فهد بن محمود آل سعيد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير التجارة والصناعة الدكتور علي بن مسعود السنيدي، ووزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، والسيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات سعود بن فهد السويلم.

بعد ذلك صافح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبليه، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وكان في استقبال جلالته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

بعد ذلك صافح الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبليه، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لملك مملكة البحرين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي.

كما وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد.

بعد ذلك صافح أمير دولة الكويت مستقبليه، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة الكويت.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب أمير دولة الكويت السيد أحمد فهد الفهد، والشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح رئيس المراسم والتشريفات الأميرية، ونائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله.

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