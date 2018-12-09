شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة «التعليم» للبعثات: فتح الخدمات الإلكترونية لمرشحي السنة الـ13.. الأحد القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وكالة وزارة التعليم لشؤون البعثات أنه سيتم فتح الخدمات الإلكترونية لمرشحي السنة الثالثة عشرة يوم الأحد القادم 16 ديسمبر 2018 من خلال متابعة الطلب في بوابة سفير التقديم https://ksp.moe.gov.sa.

وأضافت الوكالة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» اليوم (الأحد) أن المرشحين سيتمكنون من الاستفادة من كافة الخدمات إلكترونياً.