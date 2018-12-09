شكرا لقرائتكم خبر عن «لـمّوا عصاكم».. قصيدة لخالد الفيصل في ذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) «لـمّوا عصاكم»، عنوان قصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين. «لـمّوا عصاكم»، عنوان قصيدة نظمها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين. «لـمّوا عصاكم» لـمّـــــوا عصـــــــــــــــــــاكم ســـــــــدّد الله خْطاكم كَـــثْروا عْــــــــــــداكم يــــوم ربـــــــي عَـــطاكـــــــــــــــم أمــــن وســــــــــــلام وديــــــــــن ودنيــــــــــا وهيـــــــــبه وكلٍ يـــــدوّر - لو هـــــــو يكــــذب - رْضـــــاكم أَثْبَـــــــــتّوا إن الدّيـــــــن علـــــــــــم وحضـــــــــــــــاره وجْهـــــــــــادكم تشـــييد مجــــــــــــــــدٍ دَعـــــــــــــاكم وحقّقْــــــتوا اللي غيـــــــــــــركم ما تَهَــــــــــقْووه واصبَحْتــــــــــــــــوا نجـــــــــــومٍ تزيِّن سِمــــــــاكم ونافستوا العالـــم وعاصرتوا الوقـــت وجدّدتوا امــــجاد السّلَف في حْماكـــــم يقـــــودكـــــــــم سلمــــــان راعــــــي الطويــــــله قدامكـــــــم يســـــــــــــعى ويثْـــــــــــــــــني وراكـــــــــم الله عطاكـــــــــــم نعمـــــــــــــةٍ.. إحمـــــــــدوها ولـمّـــــوا عصـــــــــاكم ســــدّد الله خْطاكم



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