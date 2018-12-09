شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة الملك سلمان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش عن تطلعه إلى قمة خليجية ناجحة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم (الأحد).
وأوضح قرقاش عبر حسابه في «تويتر» أن القمة تعزز مسيرة مجلس التعاون ومكتسباته، وأضاف: «نشكر الشقيقة الكويت على جهودها ونثمن دورها، كما نرحب بالرئاسة العمانية للمجلس في عامه المقبل».
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