"نائب أمير عسير": تُطِل علينا ذكرى البيعة والوطن يحصد الإنجازات ويسجل النجاحات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

رفع نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة؛ داعياً الله تعالى أن يمد في عمره، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قام ويقوم به من أعمال مميزة للوطن، ولكل الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

وأكد نائب أمير منطقة عسير أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هي ذكرى غالية يفخر بها كل مواطن ومواطنة على ثرى هذه البلاد المباركة؛ في ظل ما يحظى به أبناء الوطن من دعم واهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وتلمسه لكل احتياجاتهم وما يحقق رفاهيتهم.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن هذه الذكرى تطل علينا، والوطن الغالي يحصد الإنجازات، ويسجل النجاحات المتتالية في ظل طموح قوي من قِبَل القيادة الرشيدة -أيدها الله- للوصول بالمملكة للعالمية؛ من خلال رؤيتها الوطنية الطموحة ٢٠٣٠م؛ لتواكب التطلعات نحو مستقبل مزهر ومميز.

وأضاف الأمير تركي بن طلال قائلاً: نحتفل هذه الأيام بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وقائد فتح قلبه وبابه للمواطن وحمل لواء الشفافية والنزاهة وضرب بيد من حديد على الفساد ومنابعه، وسار في طريق الحق، فتوسع في الإصلاحات ووجه برفع كفاءة الإنفاق وتجويد الخدمات.

ودعا نائب أمير منطقة عسير في ختام كلمته، الله تعالى، أن يحفظ لهذه البلاد قائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

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