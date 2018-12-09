بعد 26 يوماً.. بطاقة عمل تقود للعثور على جثث مفقودي الحفر وهكذا تم إخراجهم

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عثرت الجهات الأمنية، اليوم، على مركبة تقل أربعة مواطنين كانوا قد فُقدوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً في محافظة حفر الباطن، اتضح أنهم متوفون بداخلها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" أن أحد الأشخاص عثر على بطاقة عمل تخص قائد المركبة ملقاة في منطقة برية شمال حفر الباطن فأبلغ الجهات الأمنية عنها، وبدأت تجديد عملية البحث عنهم.
وأضافت المصادر أن شرطة محافظة حفر الباطن يرافقها الدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي باشرت الموقع، وقامت بسحب الماء المتجمع داخل منطقة أرضية منخفضة بالقرب من موقع العثور على الهوية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى استخراج المركبة التي كانوا يستقلونها، وعُثر على المفقودين الأربعة متوفين بداخلها، وتم تسليم الواقعة لشرطة المحافظة لإكمال اللازم.
بعد 26 يوماً.. بطاقة عمل تقود للعثور على جثث مفقودي الحفر وهكذا تم إخراجهمعويد التومي الخليج 365 2018-12-09
عثرت الجهات الأمنية، اليوم، على مركبة تقل أربعة مواطنين كانوا قد فُقدوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً في محافظة حفر الباطن، اتضح أنهم متوفون بداخلها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" أن أحد الأشخاص عثر على بطاقة عمل تخص قائد المركبة ملقاة في منطقة برية شمال حفر الباطن فأبلغ الجهات الأمنية عنها، وبدأت تجديد عملية البحث عنهم.
وأضافت المصادر أن شرطة محافظة حفر الباطن يرافقها الدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي باشرت الموقع، وقامت بسحب الماء المتجمع داخل منطقة أرضية منخفضة بالقرب من موقع العثور على الهوية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى استخراج المركبة التي كانوا يستقلونها، وعُثر على المفقودين الأربعة متوفين بداخلها، وتم تسليم الواقعة لشرطة المحافظة لإكمال اللازم.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
03:13 PM
اختفاء غامض انتهى داخل مركبة بمنطقة أرضية منخفضة.. الشرطة و"المدني" باشرا
عثرت الجهات الأمنية، اليوم، على مركبة تقل أربعة مواطنين كانوا قد فُقدوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً في محافظة حفر الباطن، اتضح أنهم متوفون بداخلها.
وأوضحت مصادر لـ"الخليج 365" أن أحد الأشخاص عثر على بطاقة عمل تخص قائد المركبة ملقاة في منطقة برية شمال حفر الباطن فأبلغ الجهات الأمنية عنها، وبدأت تجديد عملية البحث عنهم.
وأضافت المصادر أن شرطة محافظة حفر الباطن يرافقها الدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي باشرت الموقع، وقامت بسحب الماء المتجمع داخل منطقة أرضية منخفضة بالقرب من موقع العثور على الهوية.
وأشارت المصادر إلى أنه جرى استخراج المركبة التي كانوا يستقلونها، وعُثر على المفقودين الأربعة متوفين بداخلها، وتم تسليم الواقعة لشرطة المحافظة لإكمال اللازم.
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المصدر : الخليج 365
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