مقتل 5 مسؤولين سودانيين في تحطم طائرة

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تقلهم في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا

لقي 5 مسؤولين سودانيين محليين مصرعهم، من بينهم والي القضارف ميرغني صالح؛ إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة القلابات الحدودية مع إثيوبيا، أثناء هبوطها في المطار، الأحد.

وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن أعضاء في حكومة القضارف، شرقي السودان، لقوا مصرعهم في الحادث.

ووفق "سكاي نيوز" أفادت أنباء بأن الطائرة كانت تقل نحو 11 شخصاً، نجا منهم معتمد محلية باسندة واثنان آخران.

وإلى جانب والي القضارف، تضمّن الضحايا نائب مدير الشرطة ومسؤول الاستخبارات العسكرية، ومدير مكتب الوالي ووزير الزراعة في الولاية.

ولم تصدر حكومة القضارف بياناً بشأن الحادث، لكن شهود عيان أكدوا وقوع انفجار لدى هبوط الطائرة.