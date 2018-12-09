أدبي الباحة يطلق "سهام القوافي" على صدور أعداء الوطن

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محمد بن مسعود - الدمام - يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية ثقافية تحت عنوان "سهام القوافي" مساء الأربعاء المقبل، برعاية الهيئة العامة للثقافة وضمن برنامجه الوطني "وقفة مع الوطن".
وقال رئيس النادي الأدبي بالباحة، حسن الزهراني، لـ"الخليج 365": "ستبدأ الأمسية بعد المغرب مباشرة بورقة نقدية يقدمها الدكتور الشاعر متعب الغامدي بعنوان "الشعراء السعوديون في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضد المملكة ورموزها"، يليها بعد صلاة العشاء أمسية شعرية لنخبة من شعراء وشاعرات الباحة يعبرون فيها بعذب قوافيهم عن وقفتهم الصادقة مع وطنهم وقيادتهم ضد أعداء الوطن وصدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة. كما سيصاحب ذلك معرض كتاب، وسهرة فنية وطنية.
أدبي الباحة يطلق "سهام القوافي" على صدور أعداء الوطنعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2018-12-09
يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية ثقافية تحت عنوان "سهام القوافي" مساء الأربعاء المقبل، برعاية الهيئة العامة للثقافة وضمن برنامجه الوطني "وقفة مع الوطن".
وقال رئيس النادي الأدبي بالباحة، حسن الزهراني، لـ"الخليج 365": "ستبدأ الأمسية بعد المغرب مباشرة بورقة نقدية يقدمها الدكتور الشاعر متعب الغامدي بعنوان "الشعراء السعوديون في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضد المملكة ورموزها"، يليها بعد صلاة العشاء أمسية شعرية لنخبة من شعراء وشاعرات الباحة يعبرون فيها بعذب قوافيهم عن وقفتهم الصادقة مع وطنهم وقيادتهم ضد أعداء الوطن وصدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة. كما سيصاحب ذلك معرض كتاب، وسهرة فنية وطنية.
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
03:07 PM
يقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي أمسية ثقافية تحت عنوان "سهام القوافي" مساء الأربعاء المقبل، برعاية الهيئة العامة للثقافة وضمن برنامجه الوطني "وقفة مع الوطن".
وقال رئيس النادي الأدبي بالباحة، حسن الزهراني، لـ"الخليج 365": "ستبدأ الأمسية بعد المغرب مباشرة بورقة نقدية يقدمها الدكتور الشاعر متعب الغامدي بعنوان "الشعراء السعوديون في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضد المملكة ورموزها"، يليها بعد صلاة العشاء أمسية شعرية لنخبة من شعراء وشاعرات الباحة يعبرون فيها بعذب قوافيهم عن وقفتهم الصادقة مع وطنهم وقيادتهم ضد أعداء الوطن وصدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة. كما سيصاحب ذلك معرض كتاب، وسهرة فنية وطنية.
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المصدر : الخليج 365
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