القمة 39.. اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - ملك البحرين وأمير الكويت وحاكم دبي ونائب رئيس الوزراء العماني

اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود دول الخليج إلى الرياض، حيث استقبل خادم الحرمين كلا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية.

تفصيلاً، فقد وصل قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.



ملك البحرين

ووصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك صافح الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لملك مملكة البحرين.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.



أمير الكويت

كما وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك صافح أمير دولة الكويت مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة الكويت.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أخاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.



الوفد الإماراتي

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية أخوه خادم الحرمين الشريفين الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

الوفد العماني

ووصل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

وصافح نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان مستقبليه، كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات، غادر السيد فهد بن محمود آل سعيد في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.



الوفد القطري

ووصل وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي؛ إلى الرياض اليوم؛ ليرأس وفد بلاده في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.