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محمد بن مسعود - الدمام - في أحياء الريان والكوثر والحمدانية وتسببت بإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع أغلقت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بحي الكوثر شرق المحافظة تشكل مدخلاً رئيساً لمركبات النقل لتلك الشركات تسببت في مضايقة السكان في أحياء الريان والكوثر والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع من الجهة الشمالية للمجمع، والذي يعد المدخل الرئيس لسكان الأحياء المقابلة. وجاء الإغلاق وفقاً لتوجيهات أمين جدة صالح بن علي التركي بعد إنذارات سابقة وجّهتها الأمانة للشركات تضمنت إلزامها بإصلاح الشارع المتضرر وضرورة تحويل مسار دخول النقليات للمجمع من الجهة الجنوبية، وتم أخذ تعهدات على عدد من المنشآت القائمة في الموقع لمعالجة الملاحظات وإنفاذ التوجيهات للمصلحة العامة.

توجيه وإلزام.. إغلاق 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بجدة أزعجت السكان عبدالله الراجحي الخليج 365 2018-12-09 أغلقت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بحي الكوثر شرق المحافظة تشكل مدخلاً رئيساً لمركبات النقل لتلك الشركات تسببت في مضايقة السكان في أحياء الريان والكوثر والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع من الجهة الشمالية للمجمع، والذي يعد المدخل الرئيس لسكان الأحياء المقابلة. وجاء الإغلاق وفقاً لتوجيهات أمين جدة صالح بن علي التركي بعد إنذارات سابقة وجّهتها الأمانة للشركات تضمنت إلزامها بإصلاح الشارع المتضرر وضرورة تحويل مسار دخول النقليات للمجمع من الجهة الجنوبية، وتم أخذ تعهدات على عدد من المنشآت القائمة في الموقع لمعالجة الملاحظات وإنفاذ التوجيهات للمصلحة العامة. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 02:46 PM في أحياء الريان والكوثر والحمدانية وتسببت بإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع في أحياء الريان والكوثر والحمدانية وتسببت بإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع أغلقت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة 17 بوابة لمجمع شركات صناعية شهيرة بحي الكوثر شرق المحافظة تشكل مدخلاً رئيساً لمركبات النقل لتلك الشركات تسببت في مضايقة السكان في أحياء الريان والكوثر والحمدانية بشمال شرق محافظة جدة وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشارع من الجهة الشمالية للمجمع، والذي يعد المدخل الرئيس لسكان الأحياء المقابلة. وجاء الإغلاق وفقاً لتوجيهات أمين جدة صالح بن علي التركي بعد إنذارات سابقة وجّهتها الأمانة للشركات تضمنت إلزامها بإصلاح الشارع المتضرر وضرورة تحويل مسار دخول النقليات للمجمع من الجهة الجنوبية، وتم أخذ تعهدات على عدد من المنشآت القائمة في الموقع لمعالجة الملاحظات وإنفاذ التوجيهات للمصلحة العامة.

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المصدر : الخليج 365