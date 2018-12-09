- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع أمين نجران يوجه بمضاعفة النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء في الحدائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - رأس أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اجتماع وكالة الخدمات بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد بمدينة نجران، وذلك لمناقشة زيادة الزراعة في المسطحات الخضراء والاهتمام بالنظافة العامة وحماية المرافق وألعاب الأطفال في المنتزهات والحدائق وزيادة زراعة الورود والمسطحات الخضراء .
وبدأت جولته بالوقوف على حديقة الملك سعود بحي الفهد والمسطحات الخضراء بمنتزه أبا الرشاش والميادين والمسطحات الخضراء بطريق الملك عبدالعزيز ومنتزه الملك فهد، كما شملت الجولة الوقوف على جداريات الرسم المنفذة بمنتزه الملك فهد بأيدى الرسامين التشكيليين .
ووجه أمين منطقة نجران بمضاعفة أعمال النظافة العامة، والاهتمام بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء، وزراعة أحواض الأشجار بالزهور والورود، ومعالجة غرف محابس المياه، والاهتمام بالتحسين ونظافة الممرات الداخلية للحدائق، ومعالجة زوايا الجزر، وزراعة الورود والاهتمام بالمداخل، وتجديد دهان أعمدة الإنارة .
أمين نجران يوجه بمضاعفة النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء في الحدائقبندر آل عوض الخليج 365 2018-12-09
رأس أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اجتماع وكالة الخدمات بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد بمدينة نجران، وذلك لمناقشة زيادة الزراعة في المسطحات الخضراء والاهتمام بالنظافة العامة وحماية المرافق وألعاب الأطفال في المنتزهات والحدائق وزيادة زراعة الورود والمسطحات الخضراء .
وبدأت جولته بالوقوف على حديقة الملك سعود بحي الفهد والمسطحات الخضراء بمنتزه أبا الرشاش والميادين والمسطحات الخضراء بطريق الملك عبدالعزيز ومنتزه الملك فهد، كما شملت الجولة الوقوف على جداريات الرسم المنفذة بمنتزه الملك فهد بأيدى الرسامين التشكيليين .
ووجه أمين منطقة نجران بمضاعفة أعمال النظافة العامة، والاهتمام بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء، وزراعة أحواض الأشجار بالزهور والورود، ومعالجة غرف محابس المياه، والاهتمام بالتحسين ونظافة الممرات الداخلية للحدائق، ومعالجة زوايا الجزر، وزراعة الورود والاهتمام بالمداخل، وتجديد دهان أعمدة الإنارة .
09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440
02:46 PM
رأس أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان اجتماع وكالة الخدمات بصالة الاجتماعات بمبنى الأمانة بحي الفهد بمدينة نجران، وذلك لمناقشة زيادة الزراعة في المسطحات الخضراء والاهتمام بالنظافة العامة وحماية المرافق وألعاب الأطفال في المنتزهات والحدائق وزيادة زراعة الورود والمسطحات الخضراء .
وبدأت جولته بالوقوف على حديقة الملك سعود بحي الفهد والمسطحات الخضراء بمنتزه أبا الرشاش والميادين والمسطحات الخضراء بطريق الملك عبدالعزيز ومنتزه الملك فهد، كما شملت الجولة الوقوف على جداريات الرسم المنفذة بمنتزه الملك فهد بأيدى الرسامين التشكيليين .
ووجه أمين منطقة نجران بمضاعفة أعمال النظافة العامة، والاهتمام بألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء، وزراعة أحواض الأشجار بالزهور والورود، ومعالجة غرف محابس المياه، والاهتمام بالتحسين ونظافة الممرات الداخلية للحدائق، ومعالجة زوايا الجزر، وزراعة الورود والاهتمام بالمداخل، وتجديد دهان أعمدة الإنارة .
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، أمين نجران يوجه بمضاعفة النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء في الحدائق ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نجران يوجه بمضاعفة النظافة والاهتمام بالمسطحات الخضراء في الحدائق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .