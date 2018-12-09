"مدير مطار المؤسس": نسعد بذكرى البيعة .. و"خادم الحرمين" أسس لبناء الدولة الحديثة

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نسعد جميعاً بهذه الذكرى ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة أيدها الله.

وأضاف نور، بهذه المناسبة الغالية أتشرف بتقديم التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله , داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقادتنا من كل مكروه.

وتابع، إن هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع أبناء الوطن تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسيداً لمشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم، فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي والريادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار.

وواصل نور، لقد أسس خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم لبناء الدولة الحديثة بسواعد الشباب من خلال ضخ دماء شابة في شرايين الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة, لاستمرار مراحل التنمية في كل مرافق الدولة وبنيتها الاقتصادية، وتشهد المملكة ولله الحمد في عهد ملك الحزم والعزم سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة المنبثقة من الرؤية الطموحة 2030م التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لتعبر بصدق وجلاء عن حرصه أيده الله على تحقيق تطلعات المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة والرفاهية لهم ورسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، حيث وضع نصب عينيه – حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة تحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تعزيز موقع المملكة، لتكون منافسة على كافة المستويات من منطلق ثوابتنا الشرعية وتعاليم دينا الإسلامي الحنيف، إلى جانب الرعاية والاهتمام بالنهضة الشاملة في مختلف القطاعات والخدمات التي تمس مصلحة المواطنين، وفي ظل قيادته الحكيمة - أيده الله - خطا الطيران المدني خطوات متقدمة تمثلت في تقديم الدعم السخي حتى أصبحت لدينا شبكة من المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، يأتي في مقدمتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي، والذي يعد من أوائل المطارات التي حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، بإقرار مشروع تطوير ضخم يجري تنفيذه على أرض الواقع، وتصل طاقته الاستيعابية في المرحلة الثالثة إلى 80 مليون مسافر سنويًا، وقد تم البدء في مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويًا، وسوف يستمر بشكل تدريجي وصولاً إلى التشغيل الكامل بمشيئة الله، مما سيسهم في خدمة المسافرين وضيوف الرحمن وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية لهم، خصوصا أن مطار الملك عبدالعزيز يعتبر البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين.

وأضاف نور، يحظى مطار المؤسس (طيّب الله ثراه) برعاية ومتابعة ودعم كامل من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهما الله، وبمتابعة مستمرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر واهتمام وحرص رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي الذي يتابع بصفة مستمرة مراحل تشغيل المطار ويوجه بتذليل كافة الصعوبات التشغيلية.

وأكمل، سيظل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعون الله في خدمة مسيرة التطور والنماء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال التعاون لتحقيق التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ليتواصل العمل والإنجاز في كافة أرجاء هذا الوطن المعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحفظ أمن وأمان هذا الوطن الغالي.