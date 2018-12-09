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محمد بن مسعود - الدمام - ليحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال عن مراحل تاريخية أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة شعار الجنادرية 33 لهذا العام تحت عنوان "وفاء وولاء". ويأتي ذلك وفاءً للآباء والأجداد، وولاء الأبناء والأحفاد للمراحل التاريخية التي شهدتها المنطقة من تاريخ وتراث وثقافة وجمعتها قرية الجنادرية؛ لتحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال. "الجنادرية 33" تعتمد شعارها الجديد.. "وفاء وولاء" متعب البقمي الخليج 365 2018-12-09 أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة شعار الجنادرية 33 لهذا العام تحت عنوان "وفاء وولاء". ويأتي ذلك وفاءً للآباء والأجداد، وولاء الأبناء والأحفاد للمراحل التاريخية التي شهدتها المنطقة من تاريخ وتراث وثقافة وجمعتها قرية الجنادرية؛ لتحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال. 09 ديسمبر 2018 - 2 ربيع الآخر 1440 02:16 PM ليحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال عن مراحل تاريخية ليحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال عن مراحل تاريخية أعلنت إدارة المهرجان الوطني للتراث والثقافة شعار الجنادرية 33 لهذا العام تحت عنوان "وفاء وولاء". ويأتي ذلك وفاءً للآباء والأجداد، وولاء الأبناء والأحفاد للمراحل التاريخية التي شهدتها المنطقة من تاريخ وتراث وثقافة وجمعتها قرية الجنادرية؛ لتحاكي ماضياً مجيداً بين الأجيال. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "الجنادرية 33" تعتمد شعارها الجديد.. "وفاء وولاء" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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