أمير الرياض عن ذكرى البيعة: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات

محمد بن مسعود - الدمام - "فيصل بن بندر": نعانق بفضل الله القمم في ظل قائد محنك وسياسي خبير وربان ماهر

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.

وقال في كلمة بهذه المناسبة: عام بعد عام تتوالى المنجزات وتتعاظم الطموحات، فتكبر الهمم ونعانق بفضل الله القمم في ظل قائد محنك وسياسي خبير وربان ماهر يقود هذه البلاد بحكمة واقتدار، فاحتفل الوطن والمواطن بكل افتخار.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر: حزم وعزم، عدال وبذل، بناء ونماء، رخاء واستقرار، حمل -رعاه الله- همّ الوطن فكسب الجولة، وحمل همّ المواطن فأمر برؤية طموحة، عاداً هذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً فرصةً عظيمة لتجديد الولاء والبيعة، وتأكيد التلاحم بين الشعب والقيادة في ملحمة وطنية أذهلت الأعداء وأغبطت الأشقاء والأصدقاء.

وفي الختام، سأل الله تعالى أن يحفظ قائد مسيرتنا وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.