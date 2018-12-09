ذكرى البيعة / الأمير بندر بن خالد الفيصل : ذكرى البيعة تجسد صور التلاحم بين الشعب والقيادة



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المُستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية, أنَّ الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم ، غالية على قلوب أبناء المملكة.

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: " هذه الذكرى الغالية تُمثِّلُ أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة, فهي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتُحفِّز عطاءنا نحو هذا الوطن الغالي, لما فيه الخير والنماء والازدهار, والوطن يحتفي بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز، في مُختلف مجالات الحياة".

وأضاف: "تحل علينا الذكرى الرابعة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هذا العام بكل فخر واعتزاز على قلوب أبناء المملكة العربية

ونوه سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بما تجده رياضة الفروسية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ , قائلاً: " نحن في رياضة الفروسية محظوظون برئاسته الفخرية لنادي الفروسية ,وما نجده ونلقاه من دعم كبير منه ـ أيده الله ـ ومن سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه

// انتهى //

15:02ت م

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الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المُستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية, أنَّ الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،وتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم ، غالية على قلوب أبناء المملكة.وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: " هذه الذكرى الغالية تُمثِّلُ أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة, فهي تزيد من تكاتفنا مع قيادتنا الحكيمة، وتُحفِّز عطاءنا نحو هذا الوطن الغالي, لما فيه الخير والنماء والازدهار, والوطن يحتفي بهذه الذكرى بقلوب يملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز، في مُختلف مجالات الحياة".وأضاف: "تحل علينا الذكرى الرابعة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - هذا العام بكل فخر واعتزاز على قلوب أبناء المملكة العربية السعودية , على بُعد أيام من زيارته الميمونة لمُختلف مناطق المملكة , والتي نبارك فيها بهذه الذكرى الغالية له ـ أيده الله ـ ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وباسمي وباسم منسوبي رياضة الفروسية في جميع أنحاء المملكة, مُستحضرين كلماته السامية في مجلس الشورى التي رسم فيها سياسات المملكة الداخلية والخارجية , برؤيته الثاقبة في هذا العهد الزاهر بالحزم والعزم للإصلاح والتطوير والتجديد وإعادة بناء الدولة الحديثة على أسس عصرية ؛ تقوم على ركائز وأهداف المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية المملكة 2030، للعبور بنا وببلادنا نحو مُستقبل زاهر و مُشرق" .ونوه سمو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بما تجده رياضة الفروسية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ , قائلاً: " نحن في رياضة الفروسية محظوظون برئاسته الفخرية لنادي الفروسية ,وما نجده ونلقاه من دعم كبير منه ـ أيده الله ـ ومن سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة بوصفها جزءاً من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا, فهو- أيده الله - من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة فالفروسية".// انتهى //15:02ت م0167

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