عام / وزير التعليم يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم, السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس .

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين.

كما نوقش خلال اللقاء, سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .

// انتهى //

15:00ت م

0166



الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم, السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس .وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين.كما نوقش خلال اللقاء, سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين .// انتهى //15:00ت م0166

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .