ذكرى البيعة / أمير المنطقة الشرقية : خادم الحرمين الشريفين قائدٌ جعل أمن بلاده ورفاهية مواطنيه همّه الأول

الدمام 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، وتوليه مقاليد الحكم، تحل على الوطن وهو - أيده الله - يسير على طريق والده المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وإخوانه الملوك - رحمهم الله -، في بناء الوطن والرقي به في شتى المعالم.وقال سموه بهذه المناسبة :" يحق للوطن في ذكرى البيعة أن يفتخر وللمواطن أن يحتفي بهذه المناسبة ، لملك الحزم والعزم، ملك المواقف العظيمة - حفظه الله - التي أثبتت للجميع حنكة القائد الذي جعل من أمن وسلامة بلاده ورفاهية ورخاء مواطنيه هَمّهُ الأول وشغله الشاغل، بوصف المواطن شريك مهم في النهضة التنموية للمملكة، وهو ما يؤكده - أيده الله - في جميع خطاباته وكلماته التي كان آخرها خطابه السنوي في مجلس الشورى ".وأضاف سمو أمير المنطقة الشرقية قائلاً :" إن خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عمل على بناء دولة المؤسسات والمعلوماتية التي تسهم في خدمة الوطن، حيث أن أوامره الملكية - حفظه الله -، تتضمن حلولًا تنموية فعّالة لمواجهة التحديات, ورفع قدرات الكفاءة مع التوسع في الخدمات التي تنعكس إيجابًا على المواطن, والحفاظ على المقدرات والثوابت" ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //14:55ت م0164