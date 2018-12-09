اجتماعي / اجتماع بالمدينة المنورة يبحث تعزيز التعاون بين 6 جمعيات لرعاية المكفوفين



المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس

نظمت جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية بمنطقة المدينة المنورة، أمس, اجتماعاً بمشاركة ممثلي 6 جمعيات متخصصة في رعاية المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية داخل المملكة.

وأوضح مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية للمكفوفين بالمدينة المنورة ماهر الجهني، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والخبرات بين الجمعيات لتنمية الخدمات المجتمعية والتنموية لخدمة المستفيدين, وتعزيز المشاركة في الأنشطة والبرامج المقدمة, مشيراً إلى أن الاجتماع شارك فيه ممثلو جمعيات تعمل في مجال خدمة ذوي الإعاقة البصرية من مدن الرياض والقصيم وجدة وجازان ونجران.

// انتهى //

14:49ت م

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المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسنظمت جمعية المكفوفين الخيرية "رؤية بمنطقة المدينة المنورة، أمس, اجتماعاً بمشاركة ممثلي 6 جمعيات متخصصة في رعاية المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية داخل المملكة.وأوضح مدير البرامج والإعلام بجمعية رؤية للمكفوفين بالمدينة المنورة ماهر الجهني، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والخبرات بين الجمعيات لتنمية الخدمات المجتمعية والتنموية لخدمة المستفيدين, وتعزيز المشاركة في الأنشطة والبرامج المقدمة, مشيراً إلى أن الاجتماع شارك فيه ممثلو جمعيات تعمل في مجال خدمة ذوي الإعاقة البصرية من مدن الرياض والقصيم وجدة وجازان ونجران.// انتهى //14:49ت م0163

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